Поветкин в патриотичном угаре унизительно высказался об Олимпиаде-2026

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин отметился нелепым высказыванием о якобы низком уровне Олимпийских игр 2026 года в Милане. Экс-соперник Владимира Кличко, который в буквальном смысле вытирал россиянином ринг в бою 2013 года, в патриотичном угаре пожаловался на отстранение "самой сильной" РФ.

Видео дня

Об этом Поветкин заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат уничтожения Украины добавил, что еще не следил за трансляциями Олимпиады, однако планирует это сделать до ее закрытия.

"Я еще Олимпиаду не смотрел, но точно еще посмотрю. Было некогда, не попадал на трансляции. Я полностью согласен с мнением, что без России Олимпиада не та, не такая крутая. Россия – самая сильная", – сказал Поветкин.

Накануне на Играх-2026 представители страны-агрессора устроили провокацию на хоккейном матче между сборными Канады и Чехии, вывесив на стадионе флаг РФ, который запрещен на территории всех объектов турнира в Милане.

Как сообщал OBOZ.UA, организаторы Олимпийских игр 2026 года жестко обломали представителей России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!