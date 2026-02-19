УкраїнськаУКР
русскийРУС

Поветкин в патриотичном угаре унизительно высказался об Олимпиаде-2026

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
669
Поветкин в патриотичном угаре унизительно высказался об Олимпиаде-2026

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин отметился нелепым высказыванием о якобы низком уровне Олимпийских игр 2026 года в Милане. Экс-соперник Владимира Кличко, который в буквальном смысле вытирал россиянином ринг в бою 2013 года, в патриотичном угаре пожаловался на отстранение "самой сильной" РФ.

Видео дня

Об этом Поветкин заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат уничтожения Украины добавил, что еще не следил за трансляциями Олимпиады, однако планирует это сделать до ее закрытия.

Поветкин в патриотичном угаре унизительно высказался об Олимпиаде-2026
Поветкин в патриотичном угаре унизительно высказался об Олимпиаде-2026

"Я еще Олимпиаду не смотрел, но точно еще посмотрю. Было некогда, не попадал на трансляции. Я полностью согласен с мнением, что без России Олимпиада не та, не такая крутая. Россия – самая сильная", – сказал Поветкин.

Накануне на Играх-2026 представители страны-агрессора устроили провокацию на хоккейном матче между сборными Канады и Чехии, вывесив на стадионе флаг РФ, который запрещен на территории всех объектов турнира в Милане.

Поветкин в патриотичном угаре унизительно высказался об Олимпиаде-2026
Олимпийские кольца.

Как сообщал OBOZ.UA, организаторы Олимпийских игр 2026 года жестко обломали представителей России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!