Поступок Усика после боя с Фьюри шокировал Вацко. Видео

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко остался поражен речью абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика после победы над Тайсоном Фьюри. Журналист признался, что не испытывал никогда подобных эмоций от увиденного.

Фраза Усика "Батьку, ти чуєшь мене?!" просто повергла в шок Вацко.

"Я в безумном восторге от этого искреннего, исполненного, одновременно, любовью и боли "Отец, слышишь ли меня?" после боя. Это же "Тарас Бульба", – восхитился комментатор, процитировав далее отрывок из произведения Николая Гоголя.

"Эти поступки эти детали вот они и называются "Слава Украины!" от величайшего боксера в ее истории

"Я поражен... Я шокирован... Просто невероятно приятно шокирован от этой глубины идеи и этой искренности. Я поздравляю Александра Усика и поздравляю всю Украину с этой победой с этим историческим достижением. В этот чрезвычайно тяжелый время для нашей страны мы получили крутой повод для положительных эмоций", – подытожил Вацко.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

В тот момент, когда ринг-анонсер Майкл Баффер, объявляя победителя, на английском выкрикнул From Ukaine! ("Из Украины"), у Усика от волнения подкосились ноги.

20 мая Усик был отстранен от бокса и не сможет проводить какие-либо тренировки и поединки в ближайшие полтора месяца. На видео, которое украинский чемпион записал для всей страны, можно было увидеть многочисленные гематомы и синяки на его лице.

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