"Поставит на карту все". Саленко сказал, что будет с "Динамо"

Киевское "Динамо" после вылета из еврокубков сможет полностью сосредоточиться на выступлениях в чемпионате Украины. Бывший форвард команды Олег Саленко считает, что это поможет киевлянам постепенно прибавить по ходу сезона.

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После трех туров УПЛ экс-нападающий "Динамо" назвал львовские "Карпаты" главным открытием старта чемпионата. По его словам, команда уверенно набрала максимум очков в матчах с "Кривбассом", ЛНЗ и "Буковиной", однако реальный уровень львовян станет понятен после встреч с лидерами первенства.

Саленко отметил, что традиционно к числу фаворитов относится "Шахтер", а также выразил надежду на возвращение "Динамо" в борьбу за самые высокие места. При этом он подчеркнул, что сейчас для киевлян важнее результат, чем качество игры.

"Тем более что в следующем году "Динамо" отпразднует столетие со дня основания, поэтому, чтобы выиграть чемпионат, киевляне поставят на карту все", – уверен эксперт.

Бывший футболист также признался, что ожидал более уверенного старта от "Полесья", которое неожиданно уступило "Заре" на своем поле. По его мнению, именно "Шахтер", "Динамо", "Полесье" и "Карпаты" будут определять ход борьбы в нынешнем сезоне УПЛ.

Говоря о перспективах киевского клуба, Саленко заявил, что отсутствие еврокубкового календаря может сыграть команде на руку. Он считает, что восстановление травмированных игроков и полноценный тренировочный процесс помогут коллективу Игоря Костюка набирать форму.

В последнем матче против "Колоса" Игорь Костюк удачно использовал замены, выпустив на последнюю четверть матча ветеранов Буяльского и Ярмоленко, которые помогли добиться нужного результата", – отметил Олег Анатольевич.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк может в ближайшее время покинуть свой пост. Несмотря на публичную поддержку со стороны руководства клуба, команда под руководством украинского специалиста провалила старт нового сезона. Искусственный интеллект Gemini корпорации Google назвал тренера, кто возглавит "бело-синих" после Костюка.

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