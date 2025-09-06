'Посмотрите состав, а потом задавайте вопросы'. Ребров не сдержался на пресс-конференции после поражения от Франции. Видео

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров резко отреагировал на вопрос журналиста после поражения от Франции в отборе на чемпионат мира-2026. Специалиста спросили о роли опорника Ивана Калюжного, который провел на поле все 90 минут и остался единственным полузащитником, которого наставник не заменил даже при счете 0:2.

Журналиста также интересовало, кто сможет выйти на этой позиции в случае, если Калюжный будет не готов сыграть против Азербайджана.

Ребров не сдержал эмоций и напомнил представителю СМИ, что в распоряжении команды есть и другие футболисты, способные действовать в опорной зоне. "Посмотрите состав, а потом задавайте вопросы", — сказал тренер на пресс-конференции.

5 сентября мужская сборная Украины по футболу открыла отбор к чемпионату мира 2026 года матчем с фаворитом группы Францией. Во Вроцлаве "сине-желтые" пропустили уже на 10-х минуте и вообще тускло провели первую половину. На второй тайм снова вышла другая команда, которая имела моменты, чтобы сравнять счет, и даже испытала на прочность штангу, но проиграла – 0:2.

OBOZ.UA опубликовал аналитический материал о том, что же было не так во вчерашнем матче и почему Ребров и компания в очередной раз не могут нормально изучить соперника.

