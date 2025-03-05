'Послушайте Усика и Ломаченко': олимпийская чемпионка назвала то, что 'не передать словами'

Чемпионка мира в полусреднем весе Лорен Прайс назвал "золото" Олимпийских игр значительно большим достижением, чем успехи на профессиональном ринге. 30-летняя британка подчеркнула, что в этом полностью согласна с легендарными украинцами Александром Усиком и Василием Ломаченко.

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Об этом Прайс заявила в интервью изданию The Independent. Спортсменка назвала победу на олимпийском турнире в Токио-2020 пиком своей карьеры, отметив, что нужно быть особенным атлетом, чтобы добиться подобного достижения, которое покоряется далеко не всем.

"Разумеется, я очень горжусь своим титулом чемпиона мира в профессионалах, но... Послушайте Александра Усика и Василия Ломаченко, они понимают, что значит выиграть олимпийское "золото". Я чувствую то же самое. Я не говорю, что выиграть пояса чемпиона мира легко, но нужно быть особенным, чтобы выиграть олимпийское "золото". Это был пик моей карьеры и, вероятно, всегда будет таковым. И это не передать словами", – сказала Прайс.

Отметим, что Усик становился чемпионом Олимпиады-2012 в Лондоне, а Ломаченко дважды выигрывал "золото" Игр в Пекине-2008 и в той же столице Великобритании.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком".

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