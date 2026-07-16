"После нашего гола..." Капитан сборной Англии назвал причину поражения от Аргентины в полуфинале ЧМ

Капитан сборной Англии Гарри Кейн выразил недовольство тактикой команды после того, как команда открыла счет в полуфинальном матче чемпионата мира с Аргентиной. Форвард мюнхенской "Баварии" отметил, что игра на удержание преимущества стоила британцам выхода в решающий матч турнира.

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Об это Кейн заявил в интервью журналистам после игры, информирует издание AS. Лучший бомбардир англичан на первенстве в США, Мексике и Канаде добавил, ему и его партнерам удавалась до начала второго тайма сдерживать соперника, однако затем тот стал создавать голевые моменты.

"Я опустошен. В первом тайме и начале второго нам удавалась хорошо их прессинговать и оказывать на них давление. Особенно нам удавалось перекрыть их вверху, где мы отбирали много мячей. После нашего гола то ли из-за того, что они бросили больше людей в атаку, то ли из-за того, что мы стали уступать индивидуально, но от них пошла атака за атакой. Мы пытались удержать преимущество. Но этого оказалось недостаточно", – сказал Кейн.

Напомним, Англия проиграла Аргентине в полуфинале ЧМ-2026, открыв счет в матче, и сыграет с Францией в игре за третье место турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в правила проведения финала чемпионата мира-2026.

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