После четырех лет плена вернули легкоатлета из Мариуполя: муж рекордсменки Украины был захвачен россиянами в Донецкой области

Во время 75-го обмена пленными 5 июня после четырех лет в российских СИЗО и тюрьмах домой наконец вернулся пограничник Евгений Шурхно – в прошлом сильный бегун на длинные дистанции из Мариуполя. Также освобожденный защитник является мужем рекордсменки Украины по марафону Елены Шурхно, в девичестве Самко.

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О возвращении Шурхно сообщили в группе Легкая Атлетика Украины. Также отмечается, что Евгений в свое время тренировался под руководством наставника Виталия Приходько, а его жена – у Виталия Мельцаева.

И надо отметить, что Елена оказалась значительно успешнее своего возлюбленного. Первую международную победу она одержала на Рок-ролл Нэшвильском марафоне 2007 года со временем 2:37.52.

В 2008-м в Нэшвилле она получила "серебро", но улучшила свое время – 2:33.37. В том же году Шурхно стала второй на марафоне Торонтского побережья с улучшением личного результата – 2:30.13. 2009-го украинка выиграла Рок-н-ролл марафон Аризоны.

В 2011-м Елена стала не только победительницей, но и рекордсменкой 11-го Under Armour Baltimore Marathon и штата Мэриленд, преодолев 42 км за 2:29.11. "Я знала о рекорде и пыталась его побить. Самым большим вызовом было бежать против ветра самостоятельно. В этом году в Сан-Диего я пробежала за 2:28", – отметила тогда 34-летняя Шурхно.

В 2012 году Елена заняла третье место на Берлинском марафоне и улучшила национальный рекорд, установленный Татьяной Гамерой-Шмырко, – 2:23.32. А через три года легкоатлетка вернулась домой с победой на марафоне в Макао.

Тем временем муж Елены Евгений встал на защиту своей страны, проходил службу в Донецком пограничном отряде, где и встретил полномасштабное вторжение.

На ресурсе ualosses.org датой исчезновения защитника значится 16 июня 2022 года, а район последней связи – Мариуполь. Но, скорее всего, старший прапорщик попал в плен раньше, а с середины июня родные потеряли с ним контакт, поскольку на тот момент родной город Евгения уже был полностью оккупирован.

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