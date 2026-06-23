Впервые в истории футбола. Криштиану Роналду забил гол на ЧМ-2026 и установил уникальный рекорд. Видео

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Узбекистана и вошел в историю мирового футбола. 41-летний форвард стал первым игроком, которому удалось забить на шести разных мундиалях.

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Роналду отличился уже в дебюте встречи. На 6-й минуте Жоау Канселу выполнил подачу в штрафную, а нападающий в одно касание отправил мяч в ворота Абдувохида Нематова. После короткой проверки VAR взятие ворот было засчитано.

Этот гол стал историческим для португальца. Роналду оказался первым футболистом, забивавшим на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годов.

Кроме того, нападающий прервал серию из десяти матчей без голов на крупных международных турнирах. Для Роналду этот мяч стал девятым на чемпионатах мира и 144-м в составе национальной команды Португалии.

Также на этом мундиале 17 июня в матче против ДР Конго Криштиану установил еще одно достижение, выйдя на поле в возрасте 41 года и 132 дней. Он стал самым возрастным полевым игроком европейской сборной в истории чемпионатов мира.

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