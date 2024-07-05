Португалия – Франция: все подробности матча 1/4 финала Евро-2024

Сборные Франции и Португалии сыграют в одном из самых интригующих четвертьфинальных противостояний чемпионата Европы по футболу 2024 года, который в эти дни проходит в Германии. Болельщики увидеть римейк финального матча турнира, который состоялся в 2016 году.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Фолькспаркштадион" в Гамбурге. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Португалия – Франция. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

ПРОГНОЗ НА ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ

Фаворитами противостояния считает французская команда Дидье Дешама. Ставки на ее победу в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,51.

Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех Португалии достигают уровня 3,35.

СУДЬИ НА ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Англии, которую возглавляет Майкл Оливер. Помогать ему будут лайнсмены Стюарт Бэрт и Дэниэл Кук. Роль четвертого рефери исполнит поляк Шимон Марчиняк.

Также на поединке будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Пол ван Букел из Нидерландов.

СЛОВА ПЕРЕД ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Португалии:

– Мы готовы к Франции и полностью сосредоточены на этом матче. Французы сильны, но могут оставлять свободное пространство между линиями. Они способны доставить проблемы, но я надеюсь, что мы создадим больше голевых моментов. На этой стадии на первый план выходят новые детали.

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

– Такие матчи часто решаются за счет мелких деталей. В обеих командах есть игроки, которые могут сделать разницу. В этой сборной Португалии много отличных футболистов, как и в нашей команде. Мы одна из лучших команд в Европе. Я уверен, что это будет важная игра. Исторически матчи между нами очень напряженные. На этом этапе турнира редко бывают односторонние игры.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Португалия: Кошта – Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш – Бруну Фернандеш, Пальинья, Витинья – Жота, Роналду, Бернарду Силва

Франция: Меньян – Кюнде, Салиба, Упамекано, Эрнандес – Канте, Чуамени, Гризманн – Дембеле, Тюрам, Мбаппе

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом 28 раз. Подавляющее преимущество на стороне французской команды, которая выиграла 19 матчей. На счету португальцев шесть побед, в том числе в финале Евро-2016.

Также соперники пересекались на Евро-2020. Тогда на групповом этапе поединок завершился результативной ничьей 2:2.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче 1/8 финала чемпионата Евроы-2024 между сборными Турции и Австрии был забит самый быстрый гол в истории первенства на стадии плей-офф.

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