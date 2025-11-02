Поляки забили 'самый глупый автогол в истории футбола'. Видео

Польский футбольный клуб "Заглембе" Сосновец не смог воспользоваться шансом подняться на четвертое место в Betclic лиге (второй дивизион чемпионата страны). Ключевым эпизодом в матче против "Хойничанки" Хойнице стал курьезный гол на 49-й минуте.

"Хойничанка" вышла вперед после автогола, который в сети успели окрестить как "самый нелепый в истории футбола". После заблокированного удара из штрафной казалось, что опасность у ворот "Заглембе" миновала. Но к "висящему" мячу устремились два игрока хозяев, столкнулись между собой, и после рикошета круглый снаряд оказался в сетке. Гол записали на Адриана Грышкевича.

За сутки ролик собрал сотни тысяч просмотров десятки комментариев.

В добавленное время Дариуш Каминьский реализовал пенальти и установил счет 2:0. "Хойничанка" взяла три очка и поднялась на 13-е место в Betclic 2-й лиге. "Заглембе" сейчас находится на седьмой позиции.

