Поляки отметились гнусной выходкой на матче 'Шахтера' в Лиге конференций. Видео

Во время матча 1/8 финала Лиги конференций между "Лехом" и "Шахтером" на стадионе в Познани болельщики польского клуба скандировали оскорбительные лозунги. Кричалки с нецензурной лексикой "запускали" со своего сектора ультрас в первом тайме встречи.

По информации очевидцев, фанаты хозяев с трибун неоднократно выкрикивали оскорбления, в которых упоминались Украинская повстанческая армия и Степан Бандера. Из сектора ультрас "Леха" звучала фраза : "Е*ать УПА и Бандеру".

После первого тайма счет в матче составлял 1:0 в пользу "Шахтера". Единственный мяч в первой половине встречи забил бразильский полузащитник Марлон Гомес, которому и адресовались матюкливые кричалки.

Для справки: Волынская трагедия произошла в 1943 году, когда польская Армия Крайова и Украинская Повстанческая Армия устроили, по данным украинских исследователей, обоюдные этнические чистки поляков и украинцев. В итоге в регионе погибло более 100 тыс. поляков и 40 тыс. украинцев. Свидетели тех событий отмечают жестокие методы расправ с обеих сторон.

OBOZ.UA подробно рассказывал, как и почему Волынская трагедия, произошедшая в 20-м веке, омрачает отношения Украины с Польшей в 21-м веке и кто и с какой целью РФ спекулирует на общей боли двух народов уже не один десяток лет подряд.

