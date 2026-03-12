УкраїнськаУКР
"Лех" – "Шахтер": все подробности 1/8 финала Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" в четверг, 12 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги конференций. Подопечные тренера Арды Турана откроют для себя еврокубковый год противостоянием с польским "Лехом", который завершил основной этап турнира на 11-м месте, проиграв украинцам три очка.

Встреча состоится на Городском стадионе в Познани. Стартовый свисток арбитра Рохита Сагги из Норвегии прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ЛЕХ" – "ШАХТЕР"

Наши болельщики смогут увидеть игру у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "ЛЕХ" – "ШАХТЕР"

Фаворитами первой встречи команд считаются хозяева поля. Ставки на победу польской команды принимаются с коэффициентом 2,45. Ничья оцекнивается котировкой 3,30. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 2,60.

СУДЬИ НА "ЛЕХ" – "ШАХТЕР"

Обслуживать встречу доверили норвежской бригаде арбитров под руководством Рохита Сагги. Помогать ему будут лайнсмены Андерс-Олав Дале и Йорген Вальстадстве. Роль четвертого рефери исполнит Даниэль Хиграфф.

Также на игре будет задействована система видеопомощи судьям (VAR), за работой которой будет следить Кристоффер Хагенес.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Арда Туран, главный тренер "Шахтера":

– Это будет противостояние команд с похожей футбольной философией. Считаю, для нас это хороший опыт, ведь мы соскучились по атмосфере матчей с болельщиками. Также стремимся как можно быстрее вернуться к полноценному игровому ритму. Для нас это будет хорошая проверка и своеобразная контрольная работа. У "Леха" хороший тренер, это бесспорно. Также это чемпион своей страны, поэтому нам нужно быть готовыми к очень сложному матчу. В их составе есть качественные исполнители.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Лех": Мрозек – Гургуль, Скшипчак, Монка, Гумны – Бенгтссон, Родригес, Козубаль, Голизаде – Исхак, Пальма.

"Шахтер": Ризнык – Тобиас, Бондарь, Марлон Сантос, Педро Энрике – Назарина, Марлон Гомес, Педриньо – Алиссон, Лассина Траоре, Невертон.

