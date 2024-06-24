Полуфиналист ЛЧ, недавно купивший россиянина, готовит трансфер игрока сборной Украины – СМИ

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный может продолжить карьеру во французском "Пари Сен-Жермен", который совсем недавно купил вратаря сборной России. Полуфиналисты последнего розыгрыша Лиги чемпионов готовы сделать предложение английскому "Бонмуту" о трансфере 21-летнего футболиста, который провел потрясающий клубный сезон.

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Об этом информирует британское издание Mirror. По его данным, в услугах Забарного заинтересованы многие европейские топ-клубы. ПСЖ внимательно следит за молодым центрбеком, который сейчас неплохо себя показывает на чемпионате Европы в Германии.

В то же время "Борнмут" не намерен расставаться с нашим игроком, которого болельщики "вишен" признали лучшим в составе команды по итогам сезона. На счету украинца 41 матч во всех турнирах за английскую команду и один гол в Премьер-лиге.

Забарный перешел в "Борнмут" зимой 2023 года за 27 миллионов евро и подписал с англичанами контракт на пять лет. Ранее футболист объявил о том, что отказывается играть за сборную Украины на Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за желания отдохнуть и нормально подготовиться к новому сезону.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Александр Сваток покидает "Днепр-1" и продолжит карьеру в чемпионате США.

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