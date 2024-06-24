Футболист сборной Украины отказался играть на Олимпиаде-2024

Защитник сборной Украины Илья Забарный отказался от поездки на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Футболист английского "Борнмута" отметил, что ему важно подготовиться к новому клубному сезоне, а игра на турнире в столице Франции лишит его отдыха и тренировочных сборов.

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Об этом Забарный рассказал в интервью YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола (УАФ). 21-летний центрбек добавил, что на ОИ-2024 от "сине-желтых" должны ехать менее опытные игроки, которые смогли бы почувствовать атмосферу крупных турниров.

"Первый раз Украина вышла на этот турнир. Он очень важен для страны, я все понимаю. Но если я поеду на Олимпиаду, то я пропущу восстановление, отдых и подготовку к новому сезону. Не скажу, что это критично, но это очень важно, скажу честно. Сезон в Англии – это когда ты целый год работаешь, у тебя практически каждую неделю игра. И очень важно быть хорошо подготовленным. Я не могу играть 24/7, потому что я просто выгорю. Я не могу быть и там, и там. Грустно, но это так. Я считаю, что на Олимпиаде должны играть парни, у которых не очень много игровой практики в клубах", – сказал Забарный.

Напомним, футбольный олимпийский турнир в столице Франции пройдет с 24 июня по 10 июля. Наша команда сыграет на групповом этапе с Ираком, Марокко и Аргентиной.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОИ-2024

24 июля, 20:00. Украина – Ирак

27 июля, 18:00. Украина – Марокко

30 июля, 18:00. Украина – Аргентина

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