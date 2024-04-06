Полуфинал Суперлиги Fabet ознаменовался фантастической развязкой на последних секундах. Видео

"Черкаськи Мавпы" на последних секундах вырвали победу у "Днепра" в фантастическом первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. Поединок в Днепре завершился со счетом 97:98.

Черкаськи Мавпы шокировали хозяев уверенным началом матча с тремя точными трехочковыми и счетом 10:4 после двух с половиной сыгранных минут. Владимир Коваль вынужден был брать тайм-аут, но пошел на пользу команде – более надежная игра в обороне позволила перехватить инициативу.

Черкаськи Мавпы сумели сдержать лидерство почти до конца первой четверти, хотя и проиграли 22:27, а вот вторая четверть началась с 7:0 от Днепра и уже Артем Слипенчук вынужден был брать тайм-аут. Краткосрочно перерыв положительно повлиял на гостей, набравших 7 очков подряд, но Днепр почувствовал игру и в этой десятиминутке довел свое преимущество до +15.

В первую очередь проблемы Черкаських Мавп были в своей три секундной зоне – за первую половину они пропустили 30 очков из-под своего кольца и 57 в общей сложности. При том, что гости забили 7 дальних и в общей сложности неплохо действовали в атаке, но в защите они слишком много позволяли Днепру.

В третьей четверти Днепр уверенно удерживал добытое преимущество, но провалил концовку десятиминутки и начало последней четверти – счет с 76:63 в пользу Днепра стал 76:74. На это повлияла реализация дальних в третьей четверти – 6 из 8 гостей.

В четвертой четверти Черкаськи Мавпы дважды приближались к минимальному расстоянию к сопернику, но Днепр удерживался впереди. Последняя минута началась с попадания Тимофеенко 97:93 – Черкаськи Мавпы ответили подбором и добавлением Александра Тищенко, перехватом Буна и трехочковым базером того же Тищенко за 2 секунды до конца. Спасти матч для Днепра мог Владимир Конев, но он свой бросок из-за дуги не попал.

Лидеры Днепра Станислав Тимофеенко и Владимир Конев на двоих набрали 55 очков (29 у Тимофеенко и 26 у Конева), в общей сложности Днепр из трехсекундной зоны набрал 48 очков, но 16 точных дальних от Черкаських Мавп (пять игроков гостей забили минимум три трехочковых) свои плоды.

У гостей самым результативным стал Эрик Бун с 24 очками и 14 передачами, Кирилл Марченко набрал 19 очков, у Александра Тищенко 18. Вообще скамейка запасных Мавп набрала 32 очка против 12 Днепра.

Черкаськи Мавпы выиграли выездной матч и повели в серии к двум победам 1:0. Следующая игра состоится в Черкассах 10 апреля.

Суперлига Favbet . Плей-офф, 1/2 финала, первый матч

Днепр, СК Шинник

Днепр — Черкаськи Мавпы 97:98 (27:22, 30:19, 19:28, 21:29)

Днепр: Сипало 6+7 подборов, Тимофеенко 29+6 подборов, Конев 26+5 передач, Закурдаев 12, Горобченко 12+8 передач – старт; Дубоненко 6, Сорочан 4, Бондарчук 2, Тарасенко 0, Колдомасов 0.

Черкаськи Мавпы: Бун 24+14 передач, Агафонов 9+6 подборов, Руслов 12+5 передач, Новиков 2, Марченко 19+6 подборов – старт; Тищенко 18, Далкорт 14+5 подборов, Кузнецов 0