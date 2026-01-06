Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в очередной раз нелепо возмутился отстранением российских хоккеистов от международных соревнований. Депутат Государственной думы в припадке назвал санкции в отношении представителей страны-агрессора настоящим беспределом.

Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По словам приспешника диктаторского режима Владимира Путина, Международная федерация хоккея (IIHF) якобы не имеет права наказывать спортсменов из России, несмотря на то, что те поддерживают преступную войну против Украины, и потребовал дружить с РФ.

"Считаю, что так, как ведет себя IIHF, – это полный беспредел. Вся та хоккейная семья, которая, казалось, была дружной, ведет себя совсем не по-мужски. У меня нет веры ни во что, тем более с теми, которые сейчас рулят мировым спортом. У них там всяких трюков заготовлено, даже противно об этом рассуждать", – сказал Фетисов.

Ранее этот ярый Z-патриот лицемерно пожаловался на то, что "в Европе сегодня наращивают эскалацию и напряженность по отношению к России".

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Войнов возмутился условиями допуска спортсменов из России к международным соревнованиям, потребовав вернуть флаг и гимн.

