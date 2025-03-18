Ребров изменил состав сборной Украины перед матчем с Бельгией

Тренерский штаб сборной Украины по футболу внес изменения в состав команды перед решающими матчами плей-офф Лиги наций против Бельгии. Из-за травмы защитник Максим Таловеров вынужден был покинуть расположение национальной команды, и его место в заявке занял Александр Сваток, выступающий за американский клуб "Остин".

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Сваток был включен в резервный список, но теперь получил вызов в основной состав. 29-летний защитник уже имеет опыт выступлений за сборную, проведя восемь матчей в ее составе. Он оперативно присоединился к команде в тренировочном лагере в Испании и уже приступил к подготовке к предстоящим поединкам.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Алексей Сыч ("Карпаты" Львов), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", "Борнмут").

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все – "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина (оба – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия", Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия).

Нападающие: Артем Довбык (Рома Рим, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Украина встретится с Бельгией в рамках плей-офф Лиги наций, где разыгрываются путевки в высший дивизион турнира. Первый матч запланирован на 20 марта, и тренерский штаб рассчитывает на оптимальный состав перед важными встречами.

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