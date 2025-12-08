Поддерживает Путина: легенда спорта одним фото Трампа показал, как ФИФА 'опозорилась перед всем миром'

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за открытое подхалимство в адрес президента США Дональда Трампа во время жеребьевки чемпионата мира-2026. Олимпийский чемпион Нагано-98 высмеял вручение главе Белого дома "Премии мира ФИФА".

Видео дня

Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли назвал настоящим позором на весь мир решение главы ФИФА Джанни Инфантино, который ввел этот приз специально, чтобы наградить им Трампа.

"У ФИФА, как и у многих других организаций, были и есть много проблем с коррупцией. Но опозориться перед всем миром таким образом – это просто невероятно. Просто позор!" – отметил Гашек, сопроводив текст эпичным скриншотом из трансляции.

До этого он выложил фото Трампа с премьером Венгрии Виктором Орбаном, обвинив их в поддержке диктатора Владимира Путина и его агрессии в отношении Украины.

"Эти двое внесли наибольший вклад в эскалацию империалистической войны и, следовательно, в гораздо большее число убитых и искалеченных людей. Их поддержка Путина придает российскому терроризму огромную уверенность в себе и помогает ему продолжать захватническую войну", – подчеркнул чех.

Перед этим Гашек назвал Трампа сторонником убийцы в лице Путина. В августе экс-хоккеист резко высказался о теплой встрече президента США с главарем Кремля на Аляске. Его эмоциональная реакция на произошедшее мгновенно разошлась по соцсетям.

Спустя несколько дней чех снова жестко раскритиковал президента США за проведение саммита на Аляске. Он назвал позорным поведение главы Белого дома, который приветствовал военного преступника. Позже Гашек добавил, что Трамп не только предал Украину, но и стал соучастником путинских преступлений.

Как сообщал OBOZ.UA, Доминик Гашек последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии. Во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года легендарный хоккеист записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!