17 ведущих российских легкоатлетов написали открытое письмо в ООН и Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием вернуть их в соревнования. Представители страны-агрессорки, которые скрыли свои имена, пожаловались на якобы несправедливые санкции со стороны World Athletics.

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Олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова в комментарии пропагандистам из РИА "Новости" выразила сомнения в том, что такие действия принесут результат. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина при этом традиционно упомянула Украину.

"Думаю, что не будет результата. Давайте объективно. Но говорить и напоминать о себе необходимо. Почему только Украина может писать письма, требовать, чтобы нас отстранили? А почему наши спортсмены не могут попросить: верните нас, мы хотим соревноваться? При чем здесь спортсмены и конфликт? Поэтому они и пишут в ООН: конфликтов на планете сейчас достаточно много, но там же спортсменов не отстраняют. Почему только Россия?" – сказала Журова.

До этого эта россиянка обвинила Европу в затягивании войны в Украине и потребовала предать нашу страну и обеспечить безопасность России.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил уверенность в том, что цель России вызывать страх у европейцев и американцев.

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