Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила совершенно нелепое мнение о том, что в затягивании преступной войны России против Украины виновата Европа. Депутатка Государственной думы повторила традиционные кремлевские нарративы и требования к западным странам перестать поддерживать нашу страну.

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Об это Журова лицемерно заявила в интервью пропагандистскому порталу Лента.ру, в очередной раз демонстрируя истинное лицо россиян, которые мечтают об уничтожении украинской государственности. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также добавила, что России должна быть обеспечена безопасность.

"Мы искренне готовы обсуждать завершение конфликта, если только они обеспечат нам нашу безопасность. В этом же все дело. Если раньше мы особо не могли принимать во внимание Европу, потому что это не ее территория, не ее конфликт, и медиатором она быть не хотела, а, наоборот, помогала Украине, то теперь мы понимаем, что чем больше она помогает, тем меньше возможности закончить все", – сказала Журова.

Ранее эта россиянка обвинила украинцев в том, что многие фигуристы из РФ лишаются так называемого нейтрального статуса для участия в международных турнирах.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил уверенность в том, что цель России вызывать страх у европейцев и американцев.

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