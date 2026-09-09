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Чемпионка ОИ из РФ потребовала от Европы предать Украину и обеспечить безопасность России

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Журова высказалась о войне
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила совершенно нелепое мнение о том, что в затягивании преступной войны России против Украины виновата Европа. Депутатка Государственной думы повторила традиционные кремлевские нарративы и требования к западным странам перестать поддерживать нашу страну.

Об это Журова лицемерно заявила в интервью пропагандистскому порталу Лента.ру, в очередной раз демонстрируя истинное лицо россиян, которые мечтают об уничтожении украинской государственности. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также добавила, что России должна быть обеспечена безопасность.

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ.
Российские спортсмены на Z-концерте.

"Мы искренне готовы обсуждать завершение конфликта, если только они обеспечат нам нашу безопасность. В этом же все дело. Если раньше мы особо не могли принимать во внимание Европу, потому что это не ее территория, не ее конфликт, и медиатором она быть не хотела, а, наоборот, помогала Украине, то теперь мы понимаем, что чем больше она помогает, тем меньше возможности закончить все", – сказала Журова.

Ранее эта россиянка обвинила украинцев в том, что многие фигуристы из РФ лишаются так называемого нейтрального статуса для участия в международных турнирах.

Светлана Журова.
Болельщики сборной США с флагом Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил уверенность в том, что цель России вызывать страх у европейцев и американцев.

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Война в УкраинеСветлана Журова
Редакционная политика