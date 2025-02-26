'Почему должен пропускать?' Непобежденный чемпион мира выступил против боя Усика

Чемпион мира в легком весе Шакур Стивенсон (23-0, 11 КО) возмутился попытками организовать реванш между Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) за все пояса супертяжелого дивизиона. По словам американца, драться с британцем должен Джозеф Паркер (36-3, 24 КО), как это планировалось до 22 февраля, однако лондонец снялся с боя из-за болезни.

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Об этом Стивенсон заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Боксер, который выступает в весовой категории Василия Ломаченко (18-3, 12 КО), добавил, что после победы над Мартином Баколе (21-2, 16 КО) Паркер заслужил шанс стать чемпионом мира в королевском дивизионе.

"Реванш Усика и Дюбуа? Это не имеет смысла. Я с этим не согласен. Я не знаю, кто это все готовит, но это должен быть бой Дюбуа против Паркера, потому что этот бой готовился. Паркер сделал то, что должен был, он заслужил свой шанс против Дюбуа. Дюбуа уже дрался с Усиком. Почему Дюбуа должен пропускать бой с Паркером? Просто потому, что у него была болезнь? Если кто и побьет Усика, то лучшие шансы будут у Паркера. Из-за движения в ринге и боксерских навыков Паркера. У него лучшие шансы. Многие бойцы медленнее и крупнее Усика, и Усик знает, как побеждать таких бойцов", – сказал Стивенсон.

Отметим, что реванш Усика и Дюбуа планируют провести летом. В андеркарте поединка может пройти бой Паркера и немца Агита Кабайела (26-0, 18 КО), которые определят претендента на противостояние с абсолютным чемпионом.

Напомним, что наш соотечественник уже дрался с британцем в августе 2023 года. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что Усика могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик продемонстрировал свое отношение к России на вечере бокса в Эр-Рияде. Его поступок вызвал настоящее бешенство в РФ.

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