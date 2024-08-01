Побил свой же: на Олимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд в плавании

Китайский спортсмен Пань Чжанле стал автором мирового рекорда в плавании на Олимпийских играх 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. 19-летнии атлет установил первое подобное достижение на турнире в столице Франции в этом виде программы.

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Чжанле стал сильнейшим на дистанции 100 метров вольным стилем. Показатель 46,40 секунды позволил китайцу не только взять "золото" Игр, но и превзойти предыдущий мировой рекорд. Что интересно, его на первенстве планеты-2024 в Дохе установил сам Чжанле, который в Катаре показал время на 0,4 секунды больше.

Кроме того, 19-летний спортсмен обновил во время турнира и олимпийский рекорд. Уже в квалификации он установил новый ориентир для соперников – 49,92. Ну а в финале Парижа-2024 достижение было обновлено еще раз.

Для Чжанле это дебютные Олимпийские игры. Ранее в Париже был установлен первый мировой рекорд, который оформила представительница Южной Кореи в стрельбе из лука. Также в историю ОИ вошла сборная США, установившая фантастическое достижение.

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