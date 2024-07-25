На Олимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд: кто автор и в каком виде спорта

Кореянка Ли Си-Хен стала автором первого мирового рекорда на Олимпийских играх 2024 года в Париже. 21-летняя спортсменка выиграла квалификационные соревнования в стрельбе из лука и превзошла достижение своей соотечественницы Кан Чейон, которое было установлено в июня 2019 года.

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Си-Хен сумела выбить 694 очка из 720 возможных и улучшила мировой рекорд на два пункта. Также она сразу на 14 очков превзошла олимпийский рекорд другой кореянки – Ан Сан, который та установила в Токио-2020.

В квалификационном турнире принимала участие украинка Вероника Марченко. Выбив 657 баллов, 31-летняя львовянка заняла 25 место. Теперь в 1/32 финала соревнований наша соотечественница сразится с Ли Цайчи, которая представляет Китайский Тайбэй.

Отметим, что в соревнованиях по стрельбе из лука не принимают участие представители страны-агрессорки. Еще до начала Олимпиады они в полном составе отказались участвовать в турнире в столице Франции. Причем традиционно за спортсменов все решили чиновники.

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