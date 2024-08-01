Первые в мире: США установили исторический рекорд Олимпийских игр

Сборная Соединенных штатов Америки вошла в историю Олимпийских игр, став первой командой, которой удалось добыть 3000 медалей летних и зимних соревнований в сумме. Это произошло после того, как Кэтрин Беркофф взяла бронзовую награду в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Видео дня

Об этом сообщает сборная США на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Ни одна другая страна не сумела завоевать в сумме столько наград. У СССР, например, 1204 медали, а у Китая – 870. "Бронза" Беркофф стала еще и 600-й для американских представителей плавания.

Украина за время выступлений на Олимпийских играх взяла 149 медалей – 38 золотых, 38 серебряных и 73 бронзовых. Больше всего наград – по пять – имеют в своем активе пловчиха Яна Клочкова и фехтовальщица Ольга Харлан, которая принесла нашей стране первую медаль ОИ-2024.

Саблистка имеет шансы выйти в единоличные лидеры – 3 августа Харлан выступит в командном турнире Парижа-2024. Соперницами "сине-желтых" в четвертьфинале станут итальянки.

Как сообщал OBOZ.UA, польская фехтовальщица Александра Ярецка стала настоящей героиней и у себя на родине и в социальных сетях после матча за "бронзу" в женской командной шпаге на Олимпиаде-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!