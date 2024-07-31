Польская фехтовальщица 'сошла с ума', выиграв медаль Олимпиады-2024. Видео

Польская фехтовальщица Александра Ярецка стала настоящей героиней и у себя на родине и в социальных сетях после матча за "бронзу" в женской командной шпаге на Олимпиаде-2024. В поединке за третье место сборная Польши выиграла у команды Китая 32:31.

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Встреча проходила в напряженной борьбе, где спортсменки обеих стран шли очко в очко. На решающую схватку вышла Ярецка и именно она стала автором последнего укола.

Осознав, что она принесла своей стране третью награду, 28-летняя уроженка Кракова просто "сошла с ума". Александра начала громко кричать, а затем упала в истерике на помост.

Ей "на помощь" кинулись партнерши по сборной, обнимая и поздравляя с бронзовой медалью.

OBOZ.UA предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

В финальном матче Франция в драматичной борьбе уступила одно очко Италии (29:30).

Как сообщал OBOZ.UA, женская сборная Украины по фехтованию на шпаге в составе Джоан-Фейби Бежуры, Елены Кривицкой, Влады Харьковой, Дарьи Варфоломеевой заняла 6-е место Олимпиады-2024 в командном турнире. В матче за пятое место наши девушки проиграли Южной Корее – 38:45.

В четвертьфинале Украина проиграла сборной Китая (41:45). Затем была победа над Египтом (45:31), которая дала право соревноваться за 5-е место.

29 июля Харлан с фантастическим камбэком обыграла кореянку Чой Сибэн и принесла Украине первую медаль Парижа-2024. После своего успеха саблистка расплакалась и посвятила победу родной стране.

Позже Ольга прокомментировала завоевание бронзовой медали на ОИ-2024, которая стала для нее пятой на четырех Олимпиадах в карьере.

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