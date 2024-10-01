'Победит досрочно': Рахман дал однозначный прогноз на реванш Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахман выразил уверенность в том, что реванш Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завершится уверенной победой украинского боксера. Американец отметил, что на карьеру Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, серьезно повлияли три поединка против Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 КО).

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Такое мнение Рахман озвучил в интервью YouTube-каналу FightHype. Он отметил, что трилогия Фьюри и Уайлдера нанесла обоим боксерам серьезный урон, из-за чего их лучшие качества упали в уровне, а Усик в первом поединке против британца сумел потрясти его и убедился в свое превосходстве.

"Лично я считаю, что на этот раз Усик победит досрочно. Он теперь знает, что ему по силам потрясти и отправить Фьюри на канвас. То есть у него будет еще больше уверенности. Поэтому я и ставлю на досрочную победу украинца. Мне кажется, что на результат реванша сильно повлияет Деонтей Уайлдер. Считаю, что Фьюри и Уайлдер нанесли максимальный урон друг другу в своей трилогии. А после этого от них прежних остались только тени", – сказал Рахман.

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря. В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), который 21 сентября защитил Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), брутально нокаутировав Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

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