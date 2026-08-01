Во Львовской области в помещении ТЦК обнаружили мертвого военнослужащего, подозревают самоубийство
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В субботу, 1 августа, в помещении одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во Львовской области обнаружили мертвого военнослужащего. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве.
Об этом сообщили на странице Львовского областного ТЦК и СП в Facebook. Там добавили, что окончательные обстоятельства трагедии ещё устанавливаются.
Что известно
По имеющейся информации, трагедия произошла утром 1 августа. Около 07:30 в служебном кабинете первого отдела Яворовского районного ЦК и СП в Мостисках обнаружили военнослужащего без признаков жизни. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
"Предварительная квалификация происшествия – самоубийство. Остальные обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.
В связи с трагическим случаем начато служебное расследование. Его проводит специально созданная комиссия, которая должна установить все обстоятельства трагедии.
Напомним, ранее в ГБР сообщили о расследовании обстоятельств смерти 52-летнего мужчины, который после пребывания в Кременчугском районном ТЦК и СП попал в реанимацию с тяжелыми травмами. Накануне мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию одной из больниц Кременчуга, однако 9 июля он скончался.
Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в Кривом Роге в территориальном центре комплектования и социальной поддержки скончался мужчина 1975 года рождения. Он был доставлен в районный ТЦК и имел документы, подтверждающие подозрение на онкологическое заболевание. Смерть военнообязанного наступила якобы из-за сердечной недостаточности.
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