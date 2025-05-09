По стопам Ковтуна: еще один гимнаст сбежал из Украины и сменил гражданство

Украинский гимнаст Пантелей Колодий отказался защищать цвета национальной команды и сменил гражданство. 23-летний теперь будет выступать за Соединенные Штаты Америки, правда, сможет сделать это после того, как истечет срок так называемого карантина.

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Об этом говорится на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG). В сообщении отмечается, что Колодий запросил разрешение на переход из украинской сборной в американскую и он был одобрен. Спортсмен сможет дебютировать за новую страну 8 мая будущего года.

Колодий выступал за Украину на чемпионате мира-2022, где его лучшим результатом в личных соревнованиях стало 74-е место на кольцах. Также он защищал сине-желтые цвета на континентальном первенстве-2023 и Универсиаде того же года. Отметим, что гимнаст собирался выступить зимой на чемпионате США, но не смог этого сделать.

Таким образом Колодий решил пойти по стопам звездного Ильи Ковтуна, который сбежал из Украины в Хорватию. 21-летний уроженец Черкасс также столкнулся с определенными проблемами при получении нового гражданства.

Как сообщал OBOZ.UA, спортсмены мужской сборной Украины по спортивной гимнастике устроили бунт накануне старта чемпионата Европы.

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