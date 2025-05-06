'Проявление мести'. Украинские гимнасты устроили бунт перед чемпионатом Европы

Спортсмены мужской сборной Украины по спортивной гимнастике выступили с открытым заявлением, в котором обвинили Федерацию спортивной гимнастики Украины (ФСГУ) в предвзятом отстранении главного тренера Геннадия Сартинского от участия в чемпионате Европы. По словам гимнастов, Сартинский играет ключевую роль в подготовке команды, и его удаление не имеет спортивного или логического обоснования.

Видео дня

Как утверждается в заявлении, отстранение Сартинского — это проявление мести со стороны ФСГУ, чьи действия якобы систематически вредят развитию мужской гимнастики в стране. В ответ на эту ситуацию все десять спортсменов национальной сборной заявили, что откажутся выступать на чемпионате Европы без своего тренера.

"Это человек, на плечах которого держится вся национальная команда", — говорится в тексте, опубликованном в Instagram.

Кроме того, команда намерена обратиться в Международную федерацию гимнастики (FIG) с просьбой вмешаться и дать оценку происходящему. Гимнасты подчеркнули, что не позволят разрушить сплочённость коллектива и не будут молчать о происходящем.

"Мы — команда. И мы не дадим разорвать её изнутри", — говорится в финале письма, подписанного Назаром Чепурным, Владиславом Грико, Олегом Верняевым, Дмитрием Прудько, Егором Перепёлкиным, Стасисом Бутримасом, Игорем Дишуком, Иваном Рудым, Богданом Супруном и Святославом Шведом.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдёт с 26 по 31 мая в Лейпциге (Германия).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!