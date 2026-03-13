Шедевры на 'картофельном' поле. Как 'Шахтер' выиграл первый матч плей-офф ЛК: тактический анализ игры

В первом матче плей-офф Лиги конференций донецкий "Шахтер" переиграл польский "Лех" со счетом 3:1 на его поле. В этой игре было много чего интересного и много сногсшибательного, когда мы хватались за голову и едва находили правильные слова. Обо всех тактических моментах игры рассказывает OBOZ.UA.

Стартовые составы:

"Лех": Мрозек, Перрейра, Монка, Милич, Гургуль, Родригес, Козубаль, Голизаде, Пальма, Бенгтссон, Ишак

"Шахтер": Ризнык, Тобиас, Бондарь, Марлон Сантос, Энрике, Очеретько, Крыськив, Алиссон, Педринью, Невертон, Элиас

Первый тайм. Сыграли неплохо, потеряли слишком много

Ожидаемо, "Шахтер" начал с доминирования. Эту добродетель подчеркивала УЕФА, называя нашу команду с отрывом лидером по владению мячом. Украинцы каждым моментом пытались забрать мяч, чтобы оттеснить соперника и заставить его бояться. Но вчера вышел заряженный "Лех", который понимал свои проблемы в обороне и полностью отходил в защиту. И хоть поле оставляло желать лучшего, поддержка забитых трибун была великолепной.

Понравилось, что в первом тайме футбол был осторожным только первые 5 минут, затем понеслась обоюдная вертикальная игра. "Лех" очень не хотел пропускать, а для этого становился в схему 3-6-1 в обороне. Вингеры очень долго взламывали такие редуты. Были загрузки на фланги, но оттуда мало что удавалось горнякам. Латерали или держали до последнего, или сопровождали до угла, откуда было совсем неудобно подавать. Следует отметить, что "Шахтер" поднимался очень высоко и давал зоны для атак на свои владения – ответы были агрессивными, с очень быстрыми выходами, из-за чего владениям Ризныка сильно угрожали. В отдельных случаях было даже страшно из-за больших дыр, которые давали Тобиас и Энрике. Хорошо, что обошлось без ударов.

Полякам удавалось нивелировать контратаки за счет подстраховки: у нас обычно выбегали вперед 2-3 футболиста и на каждого находилось по 2 защитника. Главное было задержать кого-то в момент развития атаки, тогда защитники вовремя возвращались и вариантов было все меньше. Назад отходил даже Ишак, настолько познанцы боялись дать "Шахтеру" слишком много пространства. Момент с Элиасом показал, что в такие моменты украинцы опасны, поэтому хозяева всегда старались насытить свою защиту. Первый классный момент пришел на 20 минуте. Элиас сделал все сам, когда прошел из центра поля, развернулся, подстроился и с левой вколотил по воротам – голкипер потянул на сейв тура.

Первый тайм получился интересным и на удивление активным. Поспособствовали этому обе команды с высоким расположением, из-за чего возникало много пространства для развития разнообразных атак. И именно так горняки забили: со второй попытки Элиаса в соло-выходе закрыли, но он посреди трех соперников пяткой нашел Марлона. На таком пространстве удалось легко пробежать и наконец переиграть голкипера. 0:1. С минимальным преимуществом, но с комфортом, оранжево-черные ушли на перерыв в лидерах. Омрачила его только потеря Крыськива на ровном месте, которая привела к вынужденной замене, когда за голову хватались не только фанаты, но и тренер.

Второй тайм. Ну чистая Бразилия!

Настроение первого тайма перешло и на второй, когда "Шахтер" ворвался с ноги и сразу удвоил свое преимущество. Во время длительной атаки и хаоса, Невертон оказался проворнее всех и запихнул мяч прямо сквозь вратаря. 0:2. Вскоре он же мог со штрафного сделать дубль, но пробил посредственно, просто в стенку. Интересное и взрывное начало, хотя, как мы позже убедимся, такие возможности надо реализовывать сразу как они есть.

Горняки изрядно нарастили доминирование: статистика за час показывала 60% владения, 92% точности передач и сразу 11 ударов при трех попаданиях в створ. Резник все еще отдыхал на тот момент. А все из-за того, что долго удавалось закрывать главную угрозу со стороны "Леха". Ишака постоянно держал Марлон, а если поляки переходили середину поля, то в подстраховку включался и Бондарь. Из-за этого мы видели главного голеадора соперника больше в защите, чем в угрожающих ситуациях перед нашими воротами.

Туран не спешил с заменами. Это напоминало матч группы ЛЧ сезона 17/18 против "Манчестер Сити", когда в Харькове горняки так же легко контролировали ход событий и все были на своих местах; даже Резника задействовали для розыгрышей, чтобы не замерз. Вот только это была не та игра Лиги чемпионов и поляки воспользовались нашим режимом отдыха – длиннющий пауза на 70 минут усыпила всех. От Ишака просто некуда прятаться: он зашел вплотную к воротам и забил рикошетом. 1:2. Лишь тогда коуч отреагировал сразу тройной заменой: вышли Назарина, Исаке и Феррейра.

Классика украинских команд – уменьшать концентрацию, когда все идет как надо. Как часто бывает, трибуны встают из тишины, когда отставание составляет всего 1 мяч. Каждое касание "Шахтера" снова освистывали, каждое касание "Леха" поддерживали овациями, все как и должно быть на заполненной арене. Горнякам понадобилось 10 минут, чтобы приспособиться к эмоциональному давлению. И как же красиво получилось: Исаке создал конфетку, приняв отскок головой и загрузив мяч точь-в-точь под штангу. Бразилец вернул комфортное преимущество украинскому клубу, а в одном матче собрались сейв тура и гол тура.

1:3 – "Шахтер" переигрывает "Лех" на его поле в первом матче Лиги конференций. Последняя украинская команда в еврокубках продолжает битву за возможный трофей. Откровенно говоря, игра в четверг была не слишком качественная, подопечные Турана не реализовали много моментов для разгрома. Среди положительного, безусловно, победа. Среди минусов – потеря Крыськива, вопросы по состоянию Очеретько с Марлоном и необходимость вновь укрощать вертикальный футбол ровно через неделю.