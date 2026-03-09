'Шахтёр' остался в одиночестве: способна ли единственная украинская команда в еврокубках на чудо

Уже в четверг донецкий "Шахтер" продолжит свой международный путь. Как одна из лучших команд Лиги конференций, горняки попали сразу в этап 1/8, что немного облегчило положение, дальше ждет "Лех". Вот только проблема в том, что это снова последний украинский клуб в еврокубках на стадии плей-офф. Как часто такое случается и легче ли нашим так добывать победы? OBOZ.UA вспоминает все евросезоны.

Не первое сольное выступление "Шахтера"

На самом деле, горняки чаще всего оставались наедине после этапа групп. До момента, как они появились на международной арене как представители независимой Украины (в 1994), украинские клубы преимущественно вылетали от первого же соперника. Когда выходили сами, они часто прекращали выступления сразу на стадии плей-офф: в сезоне 00/01 против "Сельты", 05/06 – "Лилля", 06/07 – "Севильи", 09/10 – "Фулхэма" и 16/17 против "Сельты". В остальные годы либо гранды синхронно выходили в следующий раунд, либо с командой из Киева и Донецка был кто-то еще.

Лучший сольный евросезон "Шахтера" был в 2019/20 годах: если помните, это был дебют Каштру. Он не только слишком доминантно выиграл чемпионат (с отрывом в 23 очка от серебряного "Динамо"), но и с ноги залетел в Лигу Европы. В первый ковидный период горнякам удалось дойти аж до полуфинала, преодолев "Бенфику", "Вольфсбург" и "Базель". Киевляне вылетели еще на стадии группы, тогда как оранжево-черных смог остановить только "Интер".

В сезоне 2007/08 украинские команды сотворили невероятное: ни один из клубов не вышел в евровесну, это был период именитых соперников, но ощутимо слабых выступлений. И все для того, чтобы через год "Шахтер" выиграл первый и единственный для Украины евротрофей. Это была еще и эпическая заруба с "Динамо" в полуфинале Кубка УЕФА, параллельным курсом там же летел и "Металлист". Золотые времена.

Но не "Шахтёром" единым

Много раз в следующие раунды в одиночку прорывалось "Динамо", что неудивительно для киевской команды – чего стоит двойной групповой разгром "Барселоны" в группе 1997 года или полуфинал ЛЧ 99! "Днепр" еще с 90-х попробовал вкус следующих раундов и тоже несколько раз прорывался в плей-офф в одиночестве. В сезоне 11/12 нас поразил "Металлист". Тогда гранды синхронно не преодолели свои группы (едва взяв по одной победе), а вот харьковчане не только с отрывом выиграли свою группу, но и добрались до четвертьфинала Лиги Европы. На фоне возможного выхода в ЛЕ "Буковины" эти истории выглядят довольно щемящими.

Фантастический сезон середины десятых

Этап 2014/2015 был довольно прогрессивным для украинского футбола и заслуженно считается лучшим с периода выигранного "Шахтером" европейского кубка. И хотя горняки тогда влетели "Баварии" в плей-офф ЛЧ 7:0, были другие классные достижения. Например, "Динамо" в Лиге Европы пошло за успехом и красиво выиграло группу (потом была та самая игра 5:2 с "Эвертоном"), "Заря" рубилась за основной раунд с "Фейеноордом", а всего от Украины было аж 6 клубов! Как же тепло это вспоминать. Так же тепло, как и звездный путь "Днепра". Команда, которая не выиграла группу, вышла дальше только по счастливому стечению обстоятельств в матче "Интера" и "Карабаха" и внезапно заставила говорить о себе всю Европу, зажегши финал против "Севильи". Подопечные Хуанде Рамоса не только насобирали наибольшее в истории собственное количество очков для рейтинга, но и громко хлопнули дверью перед тем, как исчезнуть с футбольной карты навсегда.

Как видим, наши команды лучше чувствуют себя вместе. Это как бы единение какое-то, с помощью которого коллективы держатся как можно дольше. Сейчас украинскому футболу больно, новый групповой этап оказался сложным. "Динамо" его дважды не преодолело, другие клубы вообще не выходят в Этап лиги. Надо ломать тенденцию.

Какой тренд для "Шахтёра"?

В последний раз ближе всего к финалу еврокубков горняки были в 2015 году, когда удалось пройти путь аж до полуфинала ЛЕ; вылетели от "Севильи". На этот раз подопечным Турана повезло осенью, с выходом в стадию 1/8. Правда есть вопросы к форме команды: после возобновления УПЛ всё держится на Траоре, а коллектив играет без фантазии даже против аутсайдеров. В Лиге конференций "Лех" преодолел ещё и стыки, поэтому чуть более истощён. Но украинская команда с трудом выигрывает, поэтому тренер решил провести новую серию мини-сборов. В субботу "Шахтер" отправился на специальные сборы в Турцию, откуда перелетит сразу в Польшу.

Пока их тренд выглядит как потребность в уверенности. Тренерский штаб говорит о характере со стороны игроков, несмотря на фактор плохого поля и другие проблемы. Тогда как фанаты кричат о слабом креативе от перенасыщенного молодыми исполнителями состава. Команде, которая может впервые за 17 лет реально привезти Украине второй евротрофей, изрядно нужен настрой на результат, потому что пока все выглядит так, что даже соперники убедительнее. Дончан ждет сложный польский этап: сначала выездная игра в Познани в этот четверг, затем ответная игра, но тоже в Польше, вечером в Кракове. Будем надеяться, что даже в одиночку "Шахтер" будет способен идти как можно дальше.