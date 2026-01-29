Jaguar может начать производство самых дешевых автомобилей

Британский Jaguar, который объединен в один концерн с Land Rover, задумал смену имиджа и радикальное обновление модельной линейки. Удивительно, но из-за этого компания может начать производство самых дешевых автомобилей.

Видео дня

Jaguar больше не производит свои машины – компания вернется на рынок примерно через год, когда дебютирует серийный роскошный электромобиль Jaguar Type 00. Как стало известно Carscoops, это поднимает вопрос о простое производственных мощностей.

В этот момент речь заходит о китайских автомобилях, которые известны как самые дешевые в мире. Jaguar и Land Rover тесно сотрудничают с Chery в КНР. Но теперь эти машины британского производства могут появиться на европейском рынке.

Компании уже обсуждают предоставление производственных мощностей Jaguar для сборки моделей Chery. Сообщается, что стороны близки к подписанию соглашения на уровне правительств.

Это значит, что конвейеру Jaguar не придется пустовать на протяжении года. При этом даже после старта сборки Type 00 ожидаются небольшие тиражи, поэтому конвейер, в любом случае, придется занять чем-то еще.

OBOZ.UA уже рассказывал про новую недорогую Mazda.