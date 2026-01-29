СБУ задержала 'крота', готовившего атаку РФ на украинские подразделения, занимающиеся морскими дронами Sea Baby и Magurа

Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с командованием Военно-морских сил сорвала подготовку российской атаки на украинские морские дроны. Во время спецоперации задержали военнослужащего бригады беспилотных комплексов специального назначения, который оказался информатором страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По данным следствия, задержанный планировал передать россиянам геолокации пунктов базирования подразделений, координаты хранения беспилотных катеров и маршруты их движения. Основными целями страны-агрессора были морские дроны Sea Baby и Magura.

Российского информатора задержали, когда он готовил координаты для ракетной атаки. Вместе с этим сотрудники СБУ позаботились о безопасности локаций Сил обороны в зоне вражеской разведки.

Как выяснило следствие, задержанный попал в поле зрения российских спецслужб через знакомых, с которыми делился подробностями работы. Чтобы получить закрытые сведения о украинских защитниках, одну из знакомых "кротa" оккупанты использовали как "связную".

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с собранной секретной информацией и переписками. Мужчине объявлено о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ или других формирований, созданных в соответствии с законами Украины, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

На момент публикации подозреваемый находится под стражей, следствие продолжается.

