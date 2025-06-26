Первый в истории футбола! Названа астрономическая зарплата Криштиану Роналду после того, как он официально подписал новый контракт с клубом

Португальский нападающий Криштиану Роналду официально подписал новое соглашение с саудовским клубом "Аль-Наср" и стал самым высокооплачиваемым футболистом всех времён. По данным итальянского журналиста Танкреди Пальмери, 40-летний игрок будет зарабатывать рекордные 263 миллиона евро в год.

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Контракт заключён до 2027 года и включает коммерческие бонусы. Эта сумма существенно превышает доходы других звёзд мирового футбола.

Ближайшие преследователи Роналду — француз Карим Бензема ("Аль-Иттихад", Саудовская Аравия) и аргентинец Лионель Месси ("Интер Майами", США) — получают по 200 млн евро в год. Далее в списке — Килиан Мбаппе из мадридского "Реала" (77,5 млн), Садио Мане из "Аль-Насра" (41 млн), Марсело Брозович ("Аль-Наср", 33 млн), Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" и Рияд Марез из "Аль-Ахли" (оба по 30 млн). Замыкают десятку Н’Голо Канте, Калиду Кулибали (оба — "Аль-Иттихад"), а также Иван Тоуни ("Брентфорд") — по 25 млн евро.

Роналду, пятикратный обладатель "Золотого мяча", является рекордсменом по числу голов за национальные сборные, в Лиге чемпионов и на чемпионатах Европы. Он также первый футболист, достигший отметки в 900 официальных голов за карьеру.

"Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе", — прокомментировал Роналду продление контракта у себя в соцсетях.

Подписание нового соглашения с "Аль-Насром" окончательно укрепило позиции Роналду как самого дорогого и титулованного игрока в истории футбола.

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