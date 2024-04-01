Первый украинец за 18 лет: Довбик отметился знаковым достижением

Нападающий сборной Украины Артем Довбик стал первым за последние 18 лет нашим соотечественников, которому удалось забить более 15 мячей в одном из пяти топовых чемпионатах (Англия, Германия, Италия, Испания, Франция). Это произошло благодаря дублю футболиста в ворота "Бетиса".

Такие данные приводят аналитики компании Opta. Они подсчитали, что в последний раз украинцы феерили в Европе в сезоне 2005/06. Тогда легендарный Андрей Шевченко проводил последний перед переходом в лондонский "Челси" сезон в составе "Милана". В итальянской Серии А форвард провел 19 голов и стал четвертым лучшим бомбардиров того розыгрыша чемпионата.

Довбик имеет все шансы превзойти достижение легендарного нападающего киевского "Динамо" и сборной Украины. Игрок "Жироны" после 30 туров возглавляет список лучших бомбардиров испанского первенства с активом в 16 забитых мячей. Впереди у Артема есть восемь матчей, чтобы улучшить свои показатели в дебютном для себя сезоне на Пиренеях.

Также отметим, что Шевченко в своем первом сезоне забил за "Милан" 24 мяча в чемпионате Италии. Этот показатели затем он повторил еще дважды.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин привел в восторг болельщиков мадридского "Реала" в матче с "Атлетиком".

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