Передумал. Голкипер сборной Украины принял новое решение по карьере в 'Реале'

Андрей Лунин принял окончательное решение остаться в мадридском "Реале". Несмотря на слухи о возможном трансфере и наличие конкретных предложений от других клубов, украинский вратарь решил продолжить карьеру в команде, даже понимая, что шансов на игровую практику в следующем сезоне будет немного, пишет AS.com.

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Летом прошлого года Лунин продлил контракт с "Реалом" до 2030 года. Однако в последние недели в испанской прессе активно обсуждалась вероятность его ухода. Якобы клуб просто обезопасил себя от ухода игрока на правах свободного агента.

15 июля появилась информация, что Лунин окончательно утратил надежду на шанс в мадридском "Реале" и ищет себе новый клуб. Но, как стало известно, Андрей отверг эти варианты и дал понять, что намерен остаться и продолжить борьбу за своё место.

Такое решение он принял на фоне возвращения Тибо Куртуа, который снова стал первым номером команды. В сезоне 2024/25 бельгиец, несмотря на четыре травмы, провёл 53 матча из 68 возможных, наиграв почти 5 000 минут. Очевидно, что конкуренция за место в воротах будет жёсткой. Тем не менее, Лунин готов терпеть и ждать своего шанса.

Напомним, что 19-летний Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в 2018 году. С тех пор за мадридскую команду сыграл 62 матча, пропустив 70 голов. В 22 поединках отстоял на ноль. В текущем сезоне украинце 14 раз становился на ворота, пропустив 19 мячей и 6 записав на свой счет "сухарь".

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