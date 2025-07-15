'Это стало последней каплей'. Украинский голкипер устроил бунт в 'Реале'. Клуб готов от него избавиться и назвал трансферную стоимость

Украинский голкипер Андрей Лунин окончательно утратил надежду на шанс в мадридском "Реале" и ищет себе новый клуб. Несмотря на смену тренера, ситуация не изменилась — Хаби Алонсо, как и его предшественник, продолжает держать нашего соотечественника в запасе, делая ставку исключительно на Тибо Куртуа.

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На клубном чемпионате мира Куртуа вновь доказал, почему считается одним из лучших в мире. Он вытянул матч против "Пачуки" (3:1), отразив более десятка опасных ударов, а в четвертьфинале с "Боруссией" спас команду от овертайма, потянув мяч после пенальти при счёте 3:2. Лунин же весь турнир просидел на скамейке, не проведя ни одной минуты на поле.

"Это стало последней каплей для вратаря сборной Украины. Лунин ясно дал понять клубу: он не готов больше быть вечным дублёром. Тем более что в прошлом сезоне, когда Куртуа был травмирован, украинец уверенно вытеснил Кепу и провёл выдающийся отрезок — "Реал" дошёл до финала Лиги чемпионов и до последнего боролся за чемпионство в Испании. Но стоило бельгийцу восстановиться, как его сразу вернули в основу, в том числе и на решающие матчи", – говорится в статье испанского издания Grada.

Теперь Лунин требует трансфер. По данным испанской прессы, его агент активно подыскивает новый клуб. Однако ситуация осложняется — "Реал" оценивает игрока примерно в 20 миллионов евро и не рассматривает вариант аренды. Особенно принципиально мадридцы относятся к интересу со стороны "Овьедо", где Лунин уже выступал ранее: клуб из Астурии хочет арендовать вратаря с частичной оплатой зарплаты, но "сливочные" категорически против такого варианта.

Пока основным препятствием остаётся отсутствие подходящих вариантов в АПЛ, где почти все позиции вратарей закрыты. В Ла Лиге интерес к украинцу есть, но финансовые требования отпугивают потенциальных покупателей.

"Решение — за самим Луниным. В Мадриде готовы оставить его, но если он окончательно решит уйти и найдётся клуб, готовый платить — "Реал" не будет препятствовать", – уточняют испанские журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июня Лунин сообщил руководству мадридского "Реала" о желании остаться в команде. Переговоры между сторонами прошли перед стартом клубного чемпионата мира.

Ранее Лунин вошел в список трех футболистов, которые должны провести переговоры с тренером и окончательно определиться со своей карьерой.

Напомним, что 19-летний Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в 2018 году. С тех пор за мадридскую команду сыграл 62 матча, пропустив 70 голов. В 22 поединках отстоял на ноль. В текущем сезоне украинце 14 раз становился на ворота, пропустив 19 мячей и 6 записав на свой счет "сухарь".

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