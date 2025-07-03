Вратарь сборной Украины принял окончательное решение по карьере в 'Реале'

Украинский голкипер Андрей Лунин принял окончательное решение продолжить карьеру в мадридском "Реале" минимум до конца следующего сезона, несмотря на конкуренцию с Тибо Куртуа и слухи о возможном уходе, пишет Diario Gol. Украинец готов ждать своей очереди на место основного голкипера и сохраняет верность клубу, который видит в нем важного игрока будущего.

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Ранее 26-летний футболист сборной Украины демонстрировал высокий уровень, когда выходил в основе во время травмы Куртуа. В сезоне 2023/24 он подтвердил готовность стать основным голкипером "Реала". Однако возвращение бельгийца вновь отправило украинца в запас, что вызвало слухи о возможном уходе.

Летом прошлого года Лунин уже продлил контракт с "Реалом" до июня 2030 года, тем самым подавив слухи о переходе в другой клуб. Сейчас, несмотря на трудности, он сохраняет верность мадридской команде и готов ждать своей очереди, отмечают испанские журналисты.

Руководство "Реала" выражает доверие Лунину и рассматривает его как важного игрока будущего клуба. В то же время, учитывая возраст и физическое состояние Куртуа, вопрос о смене основного вратаря во главе с украинцем кажется лишь вопросом времени, говорится в статье.

Подобную информацию подтверждает и Marca. Лунин якобы сообщил руководству мадридского "Реала" о желании остаться в команде. Переговоры между сторонами прошли перед стартом клубного чемпионата мира, где наш соотечественник пока ни провел ни одной минуты на поле.

Отметим, что по данным СМИ, "королевский клуб" отверг предложение в 15 миллионов евро о переходе нашего футболиста в "Манчестер Юнайтед".

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