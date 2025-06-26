Переговоры завершились: вратарь сборной Украины принял решение по карьере в 'Реале'

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сообщил руководству мадридского "Реала" о желании остаться в команде. Переговоры между сторонами прошли перед стартом клубного чемпионата мира, где наш соотечественник пока ни провел ни одной минуты на поле.

Видео дня

Об этом информирует авторитетное издание Marca. По его данным, Лунин чувствует себя очень комфортно в Мадриде и готов продолжить конкурировать с бельгийцем Тибо Куртуа, дожидаясь своего шанса. Украинец понимает, что он не получит много игрового времени, но ему интересно работать с новым наставником "сливочных" Хаби Алонсо.

Изменить решение футболиста может только предложение от топ-клуба из ведущего европейского чемпионата, где ему будет гарантировано место основного голкипера. Однако на данный момент такой вариант не просматривается.

Предметный интерес к Лунину проявляют стамбульский "Галатасарай" и новичок Ла Лиги "Овьедо", где он выступал в сезоне 2019/20 на правах аренды, однако украинец отклонил эти предложения. И сам вратарь, и руководство "Реала" твердо убеждены, что их сотрудничество будет продолжено в предстоящем сезоне.

Отметим, что по данным СМИ, "королевский клуб" отверг предложение в 15 миллионов евро о переходе нашего футболиста в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщал OBOZ.UA, в мадридском "Реале" видят Андрея Лунина следующим основным вратарем после того, как выступления закончит бельгиец Тибо Куртуа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!