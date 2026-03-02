'Перед каждой игрой такое случается': Ребров рассказал о грандиозных проблемах сборной Украины перед матчем со Швецией

Сборная Украины по футболу понесла серьезные потери перед полуфинальным стыковым матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Команда Сергея Реброва 26 марта сразится со шведами без нескольких звездных легионеров и важнейших игроков основного состава.

Видео дня

Как сообщил сам наставник "сине-желтых" в интервью YouTube-каналу "Футбол 360", в поединке против Швеции он не сможет рассчитывать на трех легионеров – Артема Довбика из "Ромы", Александра Зинченко из "Аякса" и Руслана Малиновского из "Дженоа", а также представителя "Шахтера" Ефима Коноплю.

Довби и Зинченко выбили из игры до конца сезона по причине травм, Малиновский и Конопля в решающей игре группового этапа с Исландией получили желтые карточки, которые привели к автоматической дисквалификации.

"Это уже не в первый раз. Перед каждой игрой такое случается. К сожалению, но нужно выходить из этой ситуации. Но я считаю, что у нас на каждой позиции есть конкуренция. Будем вызывать игроков, которые этого достойны", – прокомментировал Ребров.

Напомним, что в случае победы над Швецией украинская сборная сыграет в финале плей-офф квалификации ЧМ с победителем пары Польша – Албания. Решающий матч стыков пройдет 31 марта, а наша команда будет номинальным хозяином.

Добавим, что для "сине-желтых" это будет шестая попытка пробиться на ЧМ через плей-офф. Еще ни разу украинцам не удавалось преодолеть этот барьер.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект назвал точный счет полуфинала Украина – Швеция в плей-офф к чемпионату мира 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!