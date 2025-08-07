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Португальский клуб "украинской" формой почтил память погибшего футболиста Диогу Жоты. Фотофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
651
Португальский клуб 'украинской' формой почтил память погибшего футболиста Диогу Жоты. Фотофакт

Португальский клуб Gondomar SC, где начинали свою карьеру Диогу Жота и его брате Андре Силве, представил уникальную форму на сезон 2025/26 в память об этих погибших футболистах. На новых комплектах формы размещены портреты обоих братьев, а на спине — их имена под символом бесконечности.

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Португальский клуб "украинской" формой почтил память погибшего футболиста Диогу Жоты. Фотофакт
Португальский клуб "украинской" формой почтил память погибшего футболиста Диогу Жоты. Фотофакт
Португальский клуб "украинской" формой почтил память погибшего футболиста Диогу Жоты. Фотофакт
Португальский клуб "украинской" формой почтил память погибшего футболиста Диогу Жоты. Фотофакт
Португальский клуб "украинской" формой почтил память погибшего футболиста Диогу Жоты. Фотофакт

Особое внимание привлек выездной комплект: он выполнен в жёлто-синих цветах, напоминающих флаг Украины. Пользователи соцсетей уже окрестили его "украинским", а фото с презентации разлетелось по фан-аккаунтам.

Португальский клуб "украинской" формой почтил память погибшего футболиста Диогу Жоты. Фотофакт

"Наша новая форма содержит образ Диогу и Андре — двух сыновей Гондомара, которые ушли слишком рано, но навсегда останутся в истории нашего клуба и нашего футбола", — говорится в заявлении клуба в соцсетях. "Каждый раз, когда наши игроки надевают эту форму — это как выйти на поле вместе с ними".

Португальский клуб "украинской" формой почтил память погибшего футболиста Диогу Жоты. Фотофакт

Жота (28 лет) и Силва (25 лет) выросли в Гондомаре, пригороде Порту, и в 2022 году клуб назвал в честь Жота свою академию.

Португальский клуб "украинской" формой почтил память погибшего футболиста Диогу Жоты. Фотофакт

Как сообщал OBOZ.UA, игрок сборной Португалии и английского "Ливерпуля" Жота погиб в результате автокатастрофы, которая произошла в ночь на 3 июля в Испании.

Португальский клуб "украинской" формой почтил память погибшего футболиста Диогу Жоты. Фотофакт

Вместе с Диого разбился и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за португальский клуб "Пенафиэла".

Португальский клуб "украинской" формой почтил память погибшего футболиста Диогу Жоты. Фотофакт

Авария случилась на 65-м километре автомагистрали A-52 неподалёку от испанского города Сернадилья. По предварительной информации, причиной происшествия стал разрыв колеса, после чего автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.

Португальский клуб "украинской" формой почтил память погибшего футболиста Диогу Жоты. Фотофакт

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