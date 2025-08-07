Португальский клуб 'украинской' формой почтил память погибшего футболиста Диогу Жоты. Фотофакт

Португальский клуб Gondomar SC, где начинали свою карьеру Диогу Жота и его брате Андре Силве, представил уникальную форму на сезон 2025/26 в память об этих погибших футболистах. На новых комплектах формы размещены портреты обоих братьев, а на спине — их имена под символом бесконечности.

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Особое внимание привлек выездной комплект: он выполнен в жёлто-синих цветах, напоминающих флаг Украины. Пользователи соцсетей уже окрестили его "украинским", а фото с презентации разлетелось по фан-аккаунтам.

"Наша новая форма содержит образ Диогу и Андре — двух сыновей Гондомара, которые ушли слишком рано, но навсегда останутся в истории нашего клуба и нашего футбола", — говорится в заявлении клуба в соцсетях. "Каждый раз, когда наши игроки надевают эту форму — это как выйти на поле вместе с ними".

Жота (28 лет) и Силва (25 лет) выросли в Гондомаре, пригороде Порту, и в 2022 году клуб назвал в честь Жота свою академию.

Как сообщал OBOZ.UA, игрок сборной Португалии и английского "Ливерпуля" Жота погиб в результате автокатастрофы, которая произошла в ночь на 3 июля в Испании.

Вместе с Диого разбился и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за португальский клуб "Пенафиэла".

Авария случилась на 65-м километре автомагистрали A-52 неподалёку от испанского города Сернадилья. По предварительной информации, причиной происшествия стал разрыв колеса, после чего автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.

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