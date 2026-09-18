"Овечкин? Пособник убийц": легенда спорта отреагировал на скандал с российской звездой НХЛ

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек жестко высказался об участии Александра Овечкина в агитации за "Единую Россию". Олимпийский чемпион Нагано-98 при этом подчеркнул, что его совершенно не удивил поступок россиянина, который давно тесно связал себя с режимом Владимира Путина.

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Об этом Гашек заявил в интервью порталу isport.blesk.cz. Двукратный обладатель Кубка Стэнли напомнил, что Овечкин является сооснователем движения Putin Team в поддержку главаря Кремля. Чех также добавил, что участие лучшего бомбардира в истории регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в избирательной компании партии власти надо считать поддержкой войны в Украине.

"Учитывая его давнюю историю, а также его публичное поведение с момента начала полномасштабной войны России против Украины, его появление на этом видео не стало для меня неожиданностью. Это лишь подтверждает, кто такой Александр Овечкин. Он – пособник преступников, террористов и убийц, и именно так мы должны его воспринимать", – сказал Гашек.

До этого сам Овечкин максимально лицемерно оправдался за съемки в предвыборном ролике партии Путина, где он стоял рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главной пропагандисткой путинского режима Маргаритой Симноньян.

Как сообщал OBOZ.UA, в клубе "Вашингтон Кэпиталз" заявили о подставе со стороны Александра Овечкина, который не предупредил о своем участие в агитации "Единой России".

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