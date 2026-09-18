Будут сокращения в Кабмине и не только: Корецкий на фоне экономии объявил об изменениях в государственном управлении

В Украине пересмотрят численность работников центральных органов исполнительной власти (ЦОВВ) – министерств, государственных служб, агентств, инспекций и других органов, деятельность которых направляет и координирует Кабинет министров. Также сократят лишние вакантные должности и проанализируют количество заместителей министров. Пересмотр госаппарата происходит на фоне объявленного правительством режима максимальной экономии бюджетных средств.

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Об этом 18 сентября сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, государственный аппарат в условиях войны должен работать "быстрее и эффективнее".

Решение о пересмотре численности ЦОВВ является частью более широкого плана оптимизации государственного управления. Правительство также проведет комплексный анализ функций органов власти, чтобы определить, где есть дублирование полномочий и лишние процессы.

Отдельно планируют проанализировать цифровое управление и автоматизацию внутренних процессов в центральных органах исполнительной власти. Речь идет о том, чтобы часть процедур, которые сейчас требуют времени и работы сотрудников, перевести в цифровой формат.

Кого могут сократить

О конкретном количестве должностей, которые планируют сократить, пока не сообщается. По словам Корецкого, прежде всего пересмотрят количество работников ЦОВВ. Параллельно правительство хочет найти дублирование функций.

Лишние вакантные должности также планируют сократить – речь идет о штатных должностях, предусмотренных структурой органа, но фактически сейчас не занятых работниками.

Также правительство оценитколичество заместителей министров и заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти. После анализа должна быть определена фактическая потребность в количестве работников в соответствии с реальным объемом работы и функциями государства.

Отдельное направление изменений – профессиональное обучение госслужащих. Правительство планирует пересмотреть подходы к образованию и профессиональному развитию работников государственного управления в соответствии с актуальными потребностями государства.

За реализацию этих мер будут отвечать министерства и другие центральные органы исполнительной власти. Координировать и контролировать выполнение поручений должен государственный секретарь Кабинета министров Константин Марьевич. Он занимает эту должность с июля 2025 года.

Что такое ЦОВВ и кого коснутся изменения

ЦОВВ – это органы исполнительной власти, которые работают на общегосударственном уровне. К этой системе относятся, в частности, министерства, государственные службы, агентства и инспекции. Отдельные центральные органы имеют специальный статус.

В перечне Кабмина сейчас, в частности, есть Министерство финансов, Министерство экономики и окружающей среды, Министерство энергетики, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики, Министерство юстиции и другие министерства. Среди ЦОВВ также есть Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, Государственная аудиторская служба, Государственная миграционная служба, Государственная служба занятости и ряд агентств и инспекций.

В то же время формулировка Корецкого пока не означает автоматического сокращения всех работников этих органов. Сначала правительство должно провести анализ функций, численности и фактической нагрузки, после чего определят потребность в штатных сотрудниках.

Экономию Корецкий объявил еще 1 сентября

1 сентября, выступая в Верховной Раде, Корецкий заявил, что правительство вводит жесткий режим экономии средств, не закрепленных за потребностями обороны. По его словам, на тот момент уже было найдено 70 млрд грн экономии, которые планировали полностью направить на нужды армии.

Премьер также подчеркивал, что несмотря на экономию государство должно выполнять необходимые социальные обязательства, в частности обеспечивать выплату пенсий и зарплат. При подготовке госбюджета на 2027 год правительство, по его словам, также должно исходить из принципа максимальной экономии. Так, одним из направлений такой оптимизации станет именно государственный аппарат.

Как сообщал OBOZ.UA, режим жесткой экономии в Украине будет иметь последствия. Ранее министр финансов Сергей Марченко не исключил проблем с зарплатами в госсекторе.

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