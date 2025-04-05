Форвард хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин сравнялся с великим Уэйном Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против "Чикаго" 39-летний россиянин забросил две шайбы и довёл свой общий счёт до 894, повторив абсолютный рекорд легендарного канадца, который держался 26 лет.

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Первый гол стал 40-м для Овечкина в текущем сезоне – это уже 14-й случай в его карьере, когда он достигает такого показателя, что является новым рекордом лиги.

Вторая шайба оказалась победной в игре и позволила россиянину превзойти Яромира Ягра по количеству голов, ставших решающими – теперь у капитана "Вашингтона" 136 таких шайб, у Ягра было 135.

Матч закончился победой "Кэпиталс" со счётом 5:3. На игре присутствовал сам Уэйн Гретцки. После финальной сирены он зашёл в раздевалку "Вашингтона", чтобы лично поздравить Овечкина

. Команда горячо встретила своего капитана – партнёры облили его пивом, а сам Александр сфотографировался с Гретцки с рекордной шайбой в руках.

Овечкин проводит уже 20-й сезон в НХЛ и продолжает выступать на высоком уровне – в этом розыгрыше у него 41 гол и 68 очков в 60 матчах. Несмотря на спортивный успех россиянина, руководство НХЛ ранее ввело негласный запрет на аккредитацию для российских СМИ, чтобы ограничить их присутствие на матчах в преддверии возможного рекорда их соотечественника.

Ранее легендарный чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал руководство НХЛ, которое всячески рекламирует бомбардирские достижения россиянина.

Напомним, что Овечкин является основателем движения в поддержку кремлевского диктатора Владимира Путина Putin Team.

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