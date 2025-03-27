'Аплодируете российским преступлениям!' Легенда спорта обратился с открытым письмом из-за Украины и рекорда путиниста Овечкина

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек выступил с новой порцией критики в адрес руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Двукратный обладатель Кубка Стэнли жестко высказался о том, что в ближайшее время россиянин Александр Овечкин, вероятно, побьет рекорд результативности турнира.

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Об этом Гашек написал в своем открытом письме, которое опубликовал на своем официальном сайте. Олимпийский чемпион Нагано-98 напомнил, что руководство НХЛ не сделало ничего, чтобы остановить рекламу преступной войны РФ против Украины, позволяя российским хоккеистам продолжать выступать на соревновании.

"Страна, гражданином которой является этот российский хоккеист (Александр Овечкин – ред.), уже более трех лет ведет империалистическую войну против суверенной демократической Украины. И в рамках этой агрессивной войны российское государство совершает самые ужасные преступления, включая геноцид украинских детей. К сожалению, именно НХЛ обеспечивает эту рекламу безумным зверствам. Я хотел бы попросить вас осознать, что когда вы будете радоваться и аплодировать побитому или повторенному рекорду, знайте, что вы аплодируете не только преодолению исторической вехи, но и самым ужасным российским преступлениям, в которых погибли и были искалечены многие сотни тысяч, а точнее, более миллиона человек!" – эмоционально заявил Гашек.

Отметим, что легенда хоккея последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии. Также он жестко высказался относительно идеи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина провести товарищеский матч между сборными России и США. Кроме того, Гашек назвал предательством Украины переговоры США и РФ в феврале.

Овечкин в ночь против 26 марта забросил 889-ю шайбу в карьере НХЛ. Он на пять голов отстает от легендарного Уэйна Гретцки.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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