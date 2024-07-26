'Оттолкнул меня. Помог Тайсону': Усик объяснил, почему не нокаутировал Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) назвал профессиональными решение рефери боя с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) засчитать британцу стоячий нокдаун. По словам украинца, он готов был добить своего соперника в девятом раунде, однако судья в ринге его оттолкнул и приказал отправиться в угол.

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Об этом Усик рассказал в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. Наш соотечественник отметил, что спокойно относится к спорам насчет справедливости и правильности действий рефери Марка Нельсона, который, по мнению многих болельщиков и экспертов, спас Фьюри от нокаута.

"В этой ситуации, когда я готовился нанести удар левой, то рефери оттолкнул меня и сказал "стоп". Я такой – окей. И он начал отсчет нокдауна. Сейчас лично для меня это не имеет значение. Потому что я выиграл. Сейчас для меня это просто разговоры – плохой рефери, хороший... Слушайте, рефери – это профессионал. Возможно, он наоборот помог Тайсону. Потому что удар мог бы быть последним. Это работа рефери. Все нормально", – сказал Усик.

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Несколько недель назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звания абсолютного чемпиона мира.

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец впервые прокомментировал свое решение.

Он также ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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