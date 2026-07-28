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Оценили в 60 млн евро: английский гранд нацелился на игрока сборной Украины – медиа

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Забарный может покинуть ПСЖ
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Английский "Ливерпуль" в последние часы активизировал переговоры с французским "Пари Сен-Жермен" о переходе защитника сборной Украины Ильи Забарного. Представители Премьер-лиги рассматривают возможность аренды нашего соотечественника с опцией или правом выкупам.

Об этом информирует инсайдерская группа Krrish в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По его данным, главный тренер ПСЖ Луис Энрике не считает Забарного важной частью своего коллектива в будущем сезоне. По этой причине французы готовы продать украинца за 60 миллионов евро.

Андони Ираола (справа)
Илья Забарный с ПСЖ

"Ливерпуль" не готов пойти на такие финансовые траты. В то же время новый наставник "красных" Андони Ираола лично заинтересован в услугах нашего футболиста, с которым вместе отработал три сезона в "Борнмуте".

Напомним, что Илья стал игроком ПСЖ летом минувшего году. Французский клуб заплатил за трансфер нашего соотечественника 67 миллионов евро. При этом 23-летний киевлянин не стал футболистом основного состав, хотя и является вторым по количеству игрового времени в чемпионате Франции. Известно, что игрока сборной Украины предложили также лондонскому "Челси".

Забарный (крайний слева) в составе сборной Украины.
Илья Забарный выиграл Лигу чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий сборной Украины Артем Довбик определился с новой командой после того, как его выгнали из итальянской "Ромы".

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ПСЖФК ЛиверпульСборная Украины по футболуИлья Забарный
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