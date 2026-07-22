Футболиста сборной Украины предложили "Ливерпулю" и "Челси"

Защитник сборной Украины Илья Забарный может продолжить карьеру в одном из английских грандов. Его кандидатуру предложили "Ливерпулю" и "Челси" на фоне неопределенности с игровым временем после перехода в ПСЖ.

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В эфире talkSPORT во время обсуждения трансферного рынка ведущий Алекс Крук сообщил, что Забарного предложили сразу двум клубам английской Премьер-лиги.

"Одно имя, которое сегодня утром назвали мне, предложили "Ливерпулю" и "Челси" - это Илья Забарный. Бывший защитник "Борнмута" перешел в ПСЖ, но не получил много игрового времени. При этом его хорошо знает спортивный директор Ричард Хьюз", – сказал Крук.

Его собеседник, владелец "Питерборо" Дарраг Макантони, подтвердил, что Забарного знают не только спортивный директор "Ливерпуля", но и представители тренерского штаба клуба. При этом сам он признался, что в случае выбора предпочел бы видеть в составе мерсисайдцев Джона Стоунза, который находится в статусе свободного агента.

Отметим, что ранее появилась информация, что "Ливерпуль" готов арендовать Забарного с опцией обязательного выкупа за 57 миллионов фунтов (66 млн евро).

Напомним, что Илья стал игроком ПСЖ летом минувшего году. Французский клуб заплатил за трансфер нашего соотечественника 67 миллионов евро. При этом 23-летний киевлянин не стал футболистом основного состав, хотя и является вторым по количеству игрового времени в Лиге 1.

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