'Откуда ты?' Фьюри показал украинца в своем тренировочном лагере. Видео

Украинский супертяж Александр Захожий (20-1, 16 КО) прибыл в тренировочный лагерь Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), который активно готовится к возвращению на ринг. 32-летний уроженец Запорожья вместе с Цыганским королем, как называют британского боксера, будет выполнять роль спарринг-партнера.

Соответствующее видео сам Фьюри опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. В ролике Тайсон и Александр позируют в обнимку, а первый вопрос, который задал британец украинцу, было "Откуда ты?".

"Сегодня у меня мой брат-близнец с волосами! Мы собираемся бегать. Откуда ты? Как тебя зовут? Вперед! Этот человек идет за вами! Дивизион предупрежден", – эмоционально отреагировал Фьюри.

До этого Тайсон вызвал на третий бой Александра Усика (24-0, 15 КО), пообещав свергнуть его с вершины королевского дивизиона. Ожидается, что британец возобновит карьеру и проведет бой уже в начале лета.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри потребовал от Александра Усика отказаться от чемпионского пояса, чтобы за него могли подраться другие боксеры.

