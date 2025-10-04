Сборная Украины по футболу забила гол на 30-й секунде и с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира U-20. Видео

Сборная Украины U-20 добыла непростую победу над Парагваем на молодежном чемпионате мира по футболу в Чили и вышла в плей-офф с первого места в группе. Поединок в Вальпараисо завершился со счетом 2:1.

Матч в Сантьяго начался в закрытой манере: соперники осторожничали и создавали угрозы в основном после стандартов. Самый острый эпизод случился на исходе первого тайма, когда после подачи с углового украинцы дважды били в упор, но оборона Парагвая спасла ворота.

Все ключевые моменты произошли после перерыва и не последнюю роль в этом сыграли замены Дмитрия Михайленко. Вышедший на поле Максим Деркач забил важнейший гол уже на 30-й секунде, открыв счет.

Однако на 69-й минуте парагвайцы развернули контратаку и сравняли результат.

Развязка настала на 80-й минуте — после прохода Деркача Матвей Пономаренко решился на удар из-за штрафной и принес "сине-желтым" победу 2:1.

Украина завершила групповой этап с семью очками и возглавила квартет B. В 1/8 финала команда встретится с одним из коллективов, занявших третьи места в своих группах. Вероятней всего это будет Египет.

